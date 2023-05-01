США выделят до $120 тысяч на работу с молодёжью из Центральной Азии

В Соединённых Штатах заявили о готовности выделить до $120 тыс. на программу по работе с англоговорящей молодёжью из стран Центральной Азии. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, в первую очередь речь идёт о взаимодействии со школьниками старших классов и студентами. Однако к участию в инициативе могут пригласить и журналистов, блогеров, представителей местных правительств, экспертов.

«Программа ознакомит учащихся с приоритетами внешней политики США в Центральной Азии и позволит им взаимодействовать со своими ровесниками по актуальным вопросам во всём регионе, таким как: 1) экономика с акцентом на развитие региональных торговых потоков и перспектив для американских инвестиций и торговли; 2) общие региональные вызовы в области экологии; 3) права человека; 4) безопасность с акцентом на террористические угрозы», — говорится в документе.

Общая цель инициативы «Молодёжный совет С5 + 1», по словам американской стороны, заключается в развитии региональной сети «молодых лидеров», вносящих свой вклад в развитие приоритетов дипломатической платформы «С5 + 1».

На сайте Госдепа уточняется, что «С5 + 1» представляет собой «общегосударственный подход правительства США к Центральной Азии», предусматривающий взаимодействие с пятью странами этого крупного региона — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Бюджет, который США готовы выделить получателям финансирования на реализацию программы, не должен превышать $120 тыс.

Как следует из документов американского ведомства, Вашингтон спонсирует этот проект с 2015 года. Так, например, в 2020 году на работу с Молодёжным советом Госдеп был готов потратить от $90 тыс. до $120 тыс., при этом финансирование было рассчитано на три года.

По мнению политолога Александра Дудчака, подобные программы нацелены на создание «агентов влияния» на постсоветском пространстве.

«В США «окучивают» территории бывшего СССР, пытаются охватить разные слои населения, делая акцент то на учителях средней школы, то на англоязычных студентах. Они пытаются задействовать все группы населения по разным признакам: по профессиональным, по увлечениям, по гендерным. Такая тактика была распространена и в других странах, в том числе на Украине, в Сербии и даже в России. Сейчас США активировали бурную деятельность, чтобы создавать для себя агентов влияния в различных сообщества по всему периметру российских границ», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее сообщалось о намерениях Соединённых Штатов выделить средства на работу с лидерами мнений в Казахстане для формирования «сильных демократических институтов» и декарбонизации экономики республики.