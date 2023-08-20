США обучат польские СМИ создавать сюжеты об украинских семьях
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«Отдел общественной дипломатии генерального консульства США в Кракове стремится продвигать подробное освещение местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши на Украину и их усилий в том, что касается социального и физического восстановления — в частности, тех, что основываются на партнёрских отношениях между поляками и украинцами», — отмечается в документе.
В американском представительстве считают, что польские новостные организации продемонстрировали «успешную работу» в том, что касается освещения событий на Украине. Кроме того, у страны есть «богатый опыт» в части высококачественной журналистики в зонах конфликтов, убеждены в ведомстве.
«Проект призван расширить аудиторию таких репортажей и представить различные точки зрения уже сформировавшимся аудиториям», — подчёркивают авторы документа.
По их словам, цель гранта среди прочего заключается в демонстрации «стабильного эффекта» от поддержки, оказываемой украинским беженцам со стороны польского общества.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT предположил, что программа поддержки польских СМИ рассчитана на «идеологическую обработку» украинских беженцев.
«Расчёт строится на том, чтобы сформировать из тех, кто жил в Польше и сблизился с поляками, «благодатное население», которое бы положительно отнеслось к намерениям Польши захватить эти земли (Западную Украину. — RT). Думаю, что их хотели бы вернуть в места проживания на Западной Украине, потому что для Польши и США это была бы своего рода пятая колонна», — отметил эксперт.
Ранее Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США объявил о финансировании программы по обучению украинцев «борьбе с дезинформацией».