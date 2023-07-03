Госдеп направит $1 млн на «укрепление» гражданского общества на Украине и в Белоруссии

Госдепартамент США направит финансирование на поддержку восточноевропейских организаций гражданского общества. Основная цель заключается в том, чтобы помочь этим структурам выявлять «дезинформацию», якобы распространяемую Россией, и противостоять тем, кто использует её для «дестабилизации демократических обществ». С документом ознакомился RT.

Центр глобального взаимодействия при Госдепе США планирует выделить грант на «поддержку региональных усилий по противодействию дезинформации, разоблачающих и указывающих на Кремль».

«Соглашение о сотрудничестве на сумму до $1 млн… будет присуждено за усилия по поддержке восточноевропейских организаций гражданского общества с целью повышения их способности к выявлению и реагированию (в том числе посредством публично обнародованных аналитических материалов) в том, что касается дезинформации, распространяемой Кремлём в их локальной информационной среде», — говорится в документе.

Вместе с тем в американском ведомстве будут обращать внимание на организации, которые разделяют позицию России и якобы используют «дезинформацию» для дестабилизации демократических обществ.

Как отмечается, проект будет реализован на Украине, в Белоруссии и странах Евразии.

Кроме того, в рамках программы американские специалисты намерены выявить «уязвимость» местной аудитории и определить эффективные тактики и инструменты для противодействия «российской дезинформации».

Предполагается, что реализация программы займёт не более двух лет. Общий объём финансирования составит $1 млн.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что подобные гранты указывают на стремление Вашингтона контролировать и усиливать своё влияние в регионе.

«На самом деле людям, связанным с политикой и социальными проектами, всегда непросто найти источник финансирования, а Госдеп предлагает именно это. В обмен, естественно, на лояльность и те действия, которые нужны США. Сейчас ситуация более напряжённая, поэтому американцы, очевидно, готовы выделить больше денег, а также привлекать в свои структуры большее количество людей, особенно молодых, которые ищут подобных контактов и контрактов», — отметил Брутер.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве планирует финансировать украинские СМИ для предоставления местной и международной аудитории «подтверждённой» информации о военных событиях.