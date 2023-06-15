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Госдеп выделит почти $4 млн на «национальное восстановление» Украины

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Ирина Сафонова, Ангелина Шурпина
Бюро по разрешению конфликтов и стабилизационным операциям Госдепа США профинансирует программу по интеграции внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) на Украине. Тем самым сотрудники американского ведомства намерены способствовать «национальному восстановлению страны». С описанием тендера ознакомился RT.

«Цель этой программы — оказать поддержку ВПЛ, вместе с тем направляя в нужное русло эффективные и оперативно реагирующие структуры поддержки на Украине, которые способны повысить стойкость ВПЛ и содействовать национальному восстановлению Украины», — отмечается в документе.

Для этого специалисты Бюро планируют наращивать потенциал органов госуправления, а также повышать уровень взаимодействия и навыков решения конфликтов среди ВПЛ и принимающих сторон.

Кроме того, программа подразумевает работу с новыми лидерами среди ВПЛ и принимающих их сообществ и обучение СМИ «с целью снижения предубеждения».

Общий объём финансирования составит более $3,9 млн.

Отметим, что данная программа реализуется бюро с 2020 года. Тогда усилия были сосредоточены в том числе на развитии у ВПЛ, «особенно у молодёжи и женщин, информационно-пропагандистских и лидерских навыков».

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что Вашингтон таким образом воспитывает «агентов влияния» на Украине. 

«США всегда финансировали лидерские программы на Украине, работали с молодёжью, и таким образом обзаводились агентами влияния внутри страны, которые постепенно становились ведущими политическими акторами, работали в партиях, общественных организациях, некоммерческом секторе, и в этом смысле очередной транш является продолжением этой работы», — добавил эксперт.

Ранее отдел по связям с общественностью посольства США в Киеве объявил о намерении выделить $800 тысяч на программу по укреплению гражданского общества среди молодёжи Украины. 

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