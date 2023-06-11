Госдеп США закупит видеотехнику для полиции Украины

Госдепартамент США намерен закупить видеооборудование и прочую технику для сотрудников украинской полиции. В частности, речь идёт о нательных камерах, металлоискателях и об источниках беспроводного питания. С документом ведомства ознакомился RT.

Как следует из документа, Госдеп США ищет поставщиков, которые окажут «помощь» полицейским офицерам территориальных общин Украины, действующим в структуре Национальной полиции.

«Участники конкурса заявок должны предоставить этим сотрудникам нательные камеры, видеорегистраторы, фонарики, металлоискатели, портативные аккумуляторы, источники бесперебойного питания и усилители сигнала сотовой сети», — отметили в американском ведомстве.

В описании подчёркивается, что оборудование должно быть новым, качественным, сделанным на Украине или официально ввезённым в страну. При этом техника, произведённая китайскими компаниями Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera, приниматься не будет.

Поставщикам предстоит доставить продукцию в Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины в течение двух месяцев после заключения контракта.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты профинансируют закупку для Киева новой партии оборудования для разминирования. На это планируется потратить более $6 млн.