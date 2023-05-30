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RT: США поставят для руководства Украины бронированные пикапы за $7,5 млн

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RT
Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических средств и правоохранительной деятельности (INL) США поставит Киеву не менее десяти бронированных пикапов-внедорожников стоимостью $7,48 млн. Данные об этом опубликованы на портале государственных закупок США.
RT: США поставят для руководства Украины бронированные пикапы за $7,5 млн
  • Gettyimages.ru

Заказ размещён на портале госзакупок от имени Госдепартамента США 25 мая. Финансирует покупку, согласно документу, Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических средств и правоохранительной деятельности (INL). Срок исполнения контракта — ноябрь 2023 года. 

Исполнителем контракта указана Executive Protection Systems, LLC, расположенная в штате Вирджиния. Эта компания является дочерним подразделением крупного подрядчика силовых ведомств США Seneca Holdings, которая оказывает комплексные услуги в сфере безопасности и физической охраны. 

Местом поставки по контракту указан Киев.

По косвенным данным и на основании ранее проведенных Украиной закупок, речь идёт о поставке пикапов Ford Raptor или аналогичных в люксовой комплектации.

Стоимость гражданской небронированной версии этого внедорожника достигает на американском рынке $150 тыс.

Стоимость установки бронированной капсулы в машину такого класса может достигать $200 тыс. — в зависимости от класса бронирования, согласно данным тюнинговых ателье, которые изучил RT. 

При средней цене бронирования $150 тыс. в рамках указанного бюджета объём поставки может составлять 25 автомобилей.

Как сообщали ранее СМИ, автоконцерн Ford в мае 2022 года подарил киевским властям 50 аналогичных автомобилей без бронирования.

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