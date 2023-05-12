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В США призвали обеспечить Украину средствами для защиты воздушного пространства

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Ксения Калинкина
Член американской палаты представителей от Демократической партии Стив Коэн призвал власти США и их союзников сделать «всё возможное», чтобы помочь Украине обеспечить безопасность собственного воздушного пространства, а также «защитить демократию и свободу». Такое заявление политик сделал в ходе выступления в конгрессе. Со стенограммой его речи ознакомился RT.
В США призвали обеспечить Украину средствами для защиты воздушного пространства
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По мнению Коэна, Киев якобы одержал верх над Москвой «во всех существующих военных аспектах», за исключением неба, которое «осталось за Россией».

«Наша страна и наши союзники должны сделать всё возможное, чтобы Украина получила достаточно дополнительных вооружений для защиты воздушного пространства, своих военных, демократии, свободы, а также для защиты принципа верховенства права в своей стране и во всей Европе», — добавил политик.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, комментируя в разговоре с RT призыв Коэна, выразил мнение, что подобное заявление можно считать очередной попыткой американских конгрессменов отвлечь внимание общественности в том числе от финансовых проблем, которые существуют в Соединённых Штатах.

«Сегодня в США есть большая проблема, она связана с бюджетом, с его наполнением. К настоящему времени госдолг страны превышает $31 трлн, соответственно, из этой ситуации нужно выходить», — уточнил Орлов.

Вместе с тем он напомнил, что перед демократами стоит задача поднять рейтинг партии и президента страны Джо Байдена, который теряет свою популярность на фоне экономической ситуации в США.

«У демократов большие проблемы, рейтинг Байдена падает, очередные президентские выборы состоятся через год. В связи с этим американским политикам каким-то образом нужно поднимать рейтинг главы государства и его партии (Демократической. — RT). Естественно, говорить о мирных переговорах в ситуации на Украине, когда американцы сделали всё для того, чтобы профинансировать киевский режим, вооружить его, чтобы постараться максимально ослабить Россию, было бы непоследовательно и нелогично для Соединённых Штатов, для их элит. Поэтому, конечно, Коэн вынужден действовать в заданном направлении, двигаясь в тренде Демократической партии», — резюмировал эксперт.

Ранее министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава поставила Вооружённым силам Украины десять истребителей МиГ-29.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, перспективы мира на Украине будут ближе, если страны Запада перестанут вооружать Киев.

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