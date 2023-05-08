Министр обороны Блащак: Польша уже поставила Украине десять истребителей МиГ-29

Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава уже поставила Вооружённым силам Украины десять истребителей МиГ-29.

Об этом он заявил по итогам встречи с коллегой из Канады Анитой Ананд.

«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», — цитирует Блащака РИА Новости.

Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.

Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.