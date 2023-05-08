Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Министр обороны Блащак: Польша уже поставила Украине десять истребителей МиГ-29

Короткая ссылка
Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава уже поставила Вооружённым силам Украины десять истребителей МиГ-29.
Министр обороны Блащак: Польша уже поставила Украине десять истребителей МиГ-29
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил по итогам встречи с коллегой из Канады Анитой Ананд.

«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», — цитирует Блащака РИА Новости.

Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.

Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить