Министр обороны Блащак: Польша уже поставила Украине десять истребителей МиГ-29
- Gettyimages.ru
Об этом он заявил по итогам встречи с коллегой из Канады Анитой Ананд.
«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», — цитирует Блащака РИА Новости.
Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.
Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.