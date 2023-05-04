Глава МИД Украины Кулеба заявил, что F-16 нужны Киеву ради безопасности вывоза зерна

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил от других стран истребители F-16, которые нужны Киеву для «восстановления глобальной продовольственной безопасности». По его словам, с помощью таких самолётов ВСУ смогут удерживать Россию «вдали от зернового коридора» в Чёрном море.

«Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность. Имея эскадрилью оборудованных F-16, Украина сможет удерживать российские корабли и самолёты вдали от зернового коридора в Чёрном море, таким образом обеспечив путь для бесперебойного прохода судов с зерном», — написал он в Twitter.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.