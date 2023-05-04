Глава МИД Украины Кулеба заявил, что F-16 нужны Киеву ради безопасности вывоза зерна
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«Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность. Имея эскадрилью оборудованных F-16, Украина сможет удерживать российские корабли и самолёты вдали от зернового коридора в Чёрном море, таким образом обеспечив путь для бесперебойного прохода судов с зерном», — написал он в Twitter.
Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.