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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что F-16 нужны Киеву ради безопасности вывоза зерна

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил от других стран истребители F-16, которые нужны Киеву для «восстановления глобальной продовольственной безопасности». По его словам, с помощью таких самолётов ВСУ смогут удерживать Россию «вдали от зернового коридора» в Чёрном море.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что F-16 нужны Киеву ради безопасности вывоза зерна
  • Gettyimages.ru

«Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность. Имея эскадрилью оборудованных F-16, Украина сможет удерживать российские корабли и самолёты вдали от зернового коридора в Чёрном море, таким образом обеспечив путь для бесперебойного прохода судов с зерном», — написал он в Twitter.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.

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