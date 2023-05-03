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Премьер Дании заявила, что трудный вопрос поставок истребителей F-16 Киеву обсуждается

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Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.
Премьер Дании заявила, что трудный вопрос поставок истребителей F-16 Киеву обсуждается
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала на пресс-конференции в Финляндии по итогам саммита стран Северной Европы и Украины. Её слова приводит РИА Новости.

«Когда мы говорим об истребителях, это вопрос, который мы обсуждаем уже некоторое время, и это тот вопрос, который мы обсуждаем среди союзников», — заявила глава правительства Дании. 

По её словам, это «трудная задача», но дискуссия не закрыта и всё ещё продолжается.

Ранее военный аналитик Майкл Пек сообщил изданию Business Insider, что в случае принятия решения о поставках истребителей F-16 США Россия уничтожит аэродромы ВСУ ещё в процессе их подготовки к приёму самолётов.

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