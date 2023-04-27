Business Insider: Россия уничтожит украинские аэродромы ещё до поставок истребителей F-16

Короткая ссылка
Военный аналитик Майкл Пек сообщил изданию Business Insider, что в случае принятия решения о поставках истребителей F-16 США Россия уничтожит аэродромы ВСУ ещё в процессе их подготовки к приёму самолётов.

По его словам, нужно проделать большую работу, чтобы привести взлётно-посадочные полосы советского образца в стране в хорошее состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска «попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей».

Пек также отметил, что многие аэродромы Украины обладают слишком короткой взлётно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.

23 апреля журнал The Economist сообщил, что часть истребителей МиГ-29, которые Украине передают Польша и Словакия, находятся в нерабочем состоянии, их разбирают на запчасти.

Согласно данным журнала, часть опытных украинских лётчиков скептически относятся к попыткам властей Украины заполучить самолёты F-16.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить