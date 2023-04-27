Business Insider: Россия уничтожит украинские аэродромы ещё до поставок истребителей F-16

Военный аналитик Майкл Пек сообщил изданию Business Insider, что в случае принятия решения о поставках истребителей F-16 США Россия уничтожит аэродромы ВСУ ещё в процессе их подготовки к приёму самолётов.

По его словам, нужно проделать большую работу, чтобы привести взлётно-посадочные полосы советского образца в стране в хорошее состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска «попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей».

Пек также отметил, что многие аэродромы Украины обладают слишком короткой взлётно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.

23 апреля журнал The Economist сообщил, что часть истребителей МиГ-29, которые Украине передают Польша и Словакия, находятся в нерабочем состоянии, их разбирают на запчасти.

Согласно данным журнала, часть опытных украинских лётчиков скептически относятся к попыткам властей Украины заполучить самолёты F-16.