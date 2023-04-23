Economist: часть переданных Украине истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

Часть истребителей МиГ-29, которые Украине передают Польша и Словакия, находятся в нерабочем состоянии, их разбирают на запчасти, сообщает журнал The Economist.

РИА Новости