Economist: часть переданных Украине истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

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Часть истребителей МиГ-29, которые Украине передают Польша и Словакия, находятся в нерабочем состоянии, их разбирают на запчасти, сообщает журнал The Economist.
Economist: часть переданных Украине истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти
  • РИА Новости

«Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29 за последние недели... Многие из этих истребителей не в лётном состоянии и используются в качестве источника запчастей», — говорится в материале.

Согласно данным журнала, часть опытных украинских лётчиков скептически относятся к попыткам властей Украины заполучить самолёты F-16.

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил в соцсетях, что страна завершила передачу истребителей МиГ-29 Киеву.

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