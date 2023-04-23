Economist: часть переданных Украине истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти
- РИА Новости
«Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29 за последние недели... Многие из этих истребителей не в лётном состоянии и используются в качестве источника запчастей», — говорится в материале.
Согласно данным журнала, часть опытных украинских лётчиков скептически относятся к попыткам властей Украины заполучить самолёты F-16.
Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил в соцсетях, что страна завершила передачу истребителей МиГ-29 Киеву.