Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава военного комитета НАТО заявил, что в альянсе не обсуждали поставку самолётов Киеву

Короткая ссылка
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что начальники генштабов ВС стран альянса и Швеции не обсуждали в ходе встречи поставки самолётов на Украину.
Глава военного комитета НАТО заявил, что в альянсе не обсуждали поставку самолётов Киеву
  • Gettyimages.ru

«Нет, мы не обсуждали сегодня поставку самолётов Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у других стран истребители F-16, которые нужны Киеву для «восстановления глобальной продовольственной безопасности».

По его словам, с помощью таких самолётов ВСУ смогут удерживать Россию «вдали от зернового коридора» в Чёрном море.

3 мая премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.

В Минобороны Швеции сообщили, что не намерены отправлять истребители на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить