Глава военного комитета НАТО заявил, что в альянсе не обсуждали поставку самолётов Киеву

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что начальники генштабов ВС стран альянса и Швеции не обсуждали в ходе встречи поставки самолётов на Украину.

«Нет, мы не обсуждали сегодня поставку самолётов Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у других стран истребители F-16, которые нужны Киеву для «восстановления глобальной продовольственной безопасности».

По его словам, с помощью таких самолётов ВСУ смогут удерживать Россию «вдали от зернового коридора» в Чёрном море.

3 мая премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.

В Минобороны Швеции сообщили, что не намерены отправлять истребители на Украину.