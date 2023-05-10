Глава военного комитета НАТО заявил, что в альянсе не обсуждали поставку самолётов Киеву
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«Нет, мы не обсуждали сегодня поставку самолётов Украине», — цитирует его ТАСС.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у других стран истребители F-16, которые нужны Киеву для «восстановления глобальной продовольственной безопасности».
По его словам, с помощью таких самолётов ВСУ смогут удерживать Россию «вдали от зернового коридора» в Чёрном море.
3 мая премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.
В Минобороны Швеции сообщили, что не намерены отправлять истребители на Украину.