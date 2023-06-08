США планируют новые поставки Украине оборудования для разминирования на сумму более $6 млн

Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических средств и правоохранительной деятельности США (INL) закупит для Украины новую партию оборудования для разминирования. Информация об этом появилась на американском портале государственных закупок. Заказ на $6,84 млн должен быть выполнен до конца октября 2023 года.

По имеющимся данным, речь может идти о поставке сапёрных костюмов, стоимость которых оценивается в $25—50 тыс. в зависимости от комплектации.

Костюм сапёра состоит из специального шлема, куртки и брюк. Основной используемый материал для экипировки — кевлар, позволяющий в зависимости от его толщины «тушить» энергию летящих осколков от взрыва.

В куртку вмонтирована специальная бронепластина, которая защищает органы от взрывных волн. Шлем выдерживает удары осколков, которые могут достигать скорости до 700 м/c.

В новейших костюмах может быть встроена система вентиляции и радиосвязи, для их работы дополнительно устанавливают аккумулятор.

Исходя из средней цены экипировки $37,5 тыс., поставляемое Украине количество сапёрных костюмов может составлять до двухсот единиц.

Ранее Госдеп сообщал о запуске программы по разминированию территории Украины. В рамках этой миссии было выделено $91,5 млн, из которых $46 млн получила компания Tetra Tech, Inc.

В официальном сообщении Госдепа говорилось, что компания «укрепит возможности Украины по обнаружению и обезвреживанию наземных мин, неразорвавшихся и оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из гражданских районов».

Также Tetra Tech должна была предоставить Украине инструменты для выполнения работ по разминированию.