СЕ наймёт консультантов по вопросам военного правосудия для «помощи» Украине

Совет Европы планирует заключить контракт со специалистами в области уголовного правосудия с упором на военные преступления. Им предстоит оказать «поддержку» Киеву в вопросах реагирования на последствия конфликта. С описанием тендера ознакомился RT.

Сотрудники европейской организации убеждены, что военная деятельность России привела к появлению «новых, беспрецедентных по своим масштабам вызовов для Украины, Европы в целом и сектора уголовного правосудия в частности».

В связи с этим в СЕ планируют нанять до 105 консультантов, специализирующихся в области уголовного правосудия, криминалистики, международного гуманитарного и уголовного права, в том числе с акцентом на связанные с войной преступления, которые помогут в реализации проектов, в том числе непосредственно на Украине.

«Совет Европы реализует ряд проектов, направленных на поддержку заинтересованных сторон системы уголовного правосудия с целью эффективного реагирования на юридические последствия военной агрессии, а также последствия в области прав человека, и данный конкурс делает особый упор на связанные с конфликтом потребности заинтересованных украинских сторон», — говорится в документе.

Общий бюджет проектов СЕ в данной сфере составляет около €10 млн, а в рамках этого тендера предполагается потратить до €3 млн.

Ожидается, что исполнители осуществят примерно 350 мероприятий до конца 2024 года. Им предстоит среди прочего привести в соответствие со стандартами Совета Европы законодательную и нормативно-правовую базы, связанные с работой органов прокуратуры и правоохранительных ведомств.

Кроме того, консультанты будут предоставлять юридические заключения, проводить тренинги, участвовать в разработке информационных материалов по вопросам прав человека, криминалистики, сбора доказательств и прочего.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, проект Совета Европы представляет собой попытку монополизировать правоприменительную практику на Украине.

«Здесь просматривается скрытое намерение Евросоюза взять на себя роль арбитра в том, что в дальнейшем считать военным преступлением, какая за это должна возникнуть ответственность и какие должны быть приняты меры. Это желание утвердить право ЕС решать все вопросы применительно России и Украины. Очевидно противоречие — ни Россия, ни Украина не являются членами Евросоюза, поэтому такие попытки противоестественны. Правда, можно ожидать, что со стороны нынешнего украинского руководства последует отклик на эту инициативу», — добавил эксперт в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен «укрепить потенциала» Генеральной прокуратуры Украины. Как отмечалось, СЕ принимает меры, чтобы «непосредственно противостоять последствиям» конфликта.