СЕ профинансирует работу консультантов по «развитию гражданского общества» на Украине

Совет Европы (СЕ) объявил о поиске консультантов для работы по направлениям, связанным с созданием благоприятной среды для «развития гражданского общества» на Украине. Об этом говорится в опубликованном тендере, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в документе, СЕ реализует на Украине проект, предполагающий «укрепление демократической устойчивости через участие граждан». Этот проект направлен на усиление вовлечённости населения страны в процессы принятия значимых решений на разных уровнях. Участвующие в нём эксперты сотрудничают с Верховной радой, органами исполнительной власти Украины, органами местного самоуправления, организациями гражданского общества, обмениваются опытом с заинтересованными сторонами и прочее.

Консультанты, речь о которых идёт в тендере, необходимы СЕ, чтобы выполнить этот проект. Они, как отмечается, должны будут оказать «международные консультационные услуги по различным аспектам гражданского участия в процессе принятия решений» на Украине.

Работу таких специалистов разделят на два направления. Одно из них будет связано с юридическим и политическим консультированием по вопросам разработки и применения законодательства «для развития гражданского общества и волонтёрства».

Второе направление будет связано в том числе с наращиванием потенциала в различных аспектах гражданского участия для должностных лиц и граждан.

Как уточняется, эксперты будут проводить исследования, предоставлять экспертные мнения, участвовать в презентациях, составлять отчёты и прочее. Бюджет, который СЕ готов выделить на их работу, не должен превышать €55 тыс.

Ранее сообщалось, что Совет Европы объявил о намерении найти консультантов для «усиления потенциала» Генеральной прокуратуры Украины.