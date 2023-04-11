СЕ профинансирует работу консультантов по «развитию гражданского общества» на Украине
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Как уточняется в документе, СЕ реализует на Украине проект, предполагающий «укрепление демократической устойчивости через участие граждан». Этот проект направлен на усиление вовлечённости населения страны в процессы принятия значимых решений на разных уровнях. Участвующие в нём эксперты сотрудничают с Верховной радой, органами исполнительной власти Украины, органами местного самоуправления, организациями гражданского общества, обмениваются опытом с заинтересованными сторонами и прочее.
Консультанты, речь о которых идёт в тендере, необходимы СЕ, чтобы выполнить этот проект. Они, как отмечается, должны будут оказать «международные консультационные услуги по различным аспектам гражданского участия в процессе принятия решений» на Украине.
Работу таких специалистов разделят на два направления. Одно из них будет связано с юридическим и политическим консультированием по вопросам разработки и применения законодательства «для развития гражданского общества и волонтёрства».
Второе направление будет связано в том числе с наращиванием потенциала в различных аспектах гражданского участия для должностных лиц и граждан.
Как уточняется, эксперты будут проводить исследования, предоставлять экспертные мнения, участвовать в презентациях, составлять отчёты и прочее. Бюджет, который СЕ готов выделить на их работу, не должен превышать €55 тыс.
Ранее сообщалось, что Совет Европы объявил о намерении найти консультантов для «усиления потенциала» Генеральной прокуратуры Украины.