СЕ намерен найти специалистов по расследованию «военных преступлений» на Украине

Совет Европы (СЕ) объявил о планах найти консультантов, которые могли бы оказать содействие специалистам, среди прочего занимающимся расследованием «военных преступлений» на Украине. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в документе, недавно СЕ принял план действий для Украины на 2023—2026 годы под названием «Устойчивость, подъём и восстановление». В рамках этого плана европейская сторона запустила ряд проектов, направленных на укрепление прав человека в системе уголовного правосудия на Украине, а также на повышение эффективности работы правоохранительных органов во время конфликта и после него.

Чтобы проекты были реализованы успешно, СЕ объявил о поиске консультантов, которые могли бы оказать поддержку украинской стороне в достижении поставленных организацией целей.

Так, работа приглашённых экспертов будет сфокусирована на направлениях, предполагающих оценку причинённого в ходе конфликта ущерба, проверку достоверности фактов, касающихся «военных преступлений», идентификацию жертв, работу с уликами, расследование фактов нарушений прав человека.

Вместе с тем в рамках своей деятельности получателям финансирования нужно будет сосредоточиться на согласовании законодательных баз и процедур в области украинского уголовного права с европейскими стандартами, аспектах повышения эффективности работы правоохранительных органов, разработке различных образовательных инструментов, проведении исследований и прочем.

Бюджет, который СЕ готов выделить на работу консультантов, не должен превышать €250 тыс. до 31 декабря 2024 года. Впоследствии сумму могут увеличить.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя в беседе с RT новую инициативу СЕ, выразил мнение, что её можно рассматривать вкупе с планами Международного уголовного суда (МУС) открыть дела против России.

«Недавно в СМИ появились сообщения, что эти уголовные дела могут быть связаны с некоторыми аспектами специальной военной операции России на Украине. В этом плане МУС понадобятся свидетели, рассказчики, рассуждения на эту тему, создание пропагандистского фона. Думаю, что инициатива Совета Европы направлена на формирование на Украине определённого контингента людей, которые будут оказывать содействие МУС. Это делается с одной лишь целью — отвлечь внимание общественности от тех преступлений, которые совершают украинские нацисты и националисты», — объяснил эксперт.

Ранее западные СМИ передавали, что МУС намерен открыть два дела о «военных преступлениях», которые связывают с СВО. Согласно опубликованным сведениям, Россию намерены обвинить в вывозе детей с территории Украины, а также в «намеренном нацеливании на гражданскую инфраструктуру» страны.

В России подобные обвинения не раз категорически отвергали, внося уточнения и приводя аргументы.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что МУС себя дискредитировал.