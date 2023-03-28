СЕ ищет консультантов для «усиления потенциала» Генпрокуратуры Украины

Совет Европы (СЕ) объявил о намерении найти консультантов для «усиления потенциала» Генеральной прокуратуры Украины. С документом, содержащим более подробные сведения о новой европейской инициативе, ознакомился RT.

Как уточняется в тендерной документации, в настоящее время СЕ принимает меры, чтобы «непосредственно противостоять последствиям» конфликта на Украине, «содействуя» ключевым государственным институтам — например, Генеральной прокуратуре.

Одно из приоритетных направлений такой «помощи» ведомству — «укрепление его возможностей» в вопросах реализации «эффективной информационной и коммуникационной стратегии».

Речь среди прочего идёт о проведении исследований общественного мнения на предмет необходимости создания Специального международного трибунала «по геноциду и военным преступлениям», об обучении представителей Генпрокуратуры, а также о консультациях на тему коммуникационной деятельности офиса Генпрокурора, «направленной на аудиторию, находящуюся в Европейском союзе и Великобритании».

Так, для более эффективной реализации описанной выше работы СЕ и ищет консультантов.

«В этом контексте Совет Европы... стремится привлечь подрядчика к предоставлению офису Генерального прокурора Украины консультационных услуг в сфере реализации коммуникационной стратегии в военное время», — уточняется в описании тендера.

Бюджет, который СЕ готов выделить на работу будущих подрядчиков, не должен превышать € 55 тыс.

Осенью прошлого года сообщалось о планах Совета Европы закупить IT-оборудование для управления по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины.