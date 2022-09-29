СЕ планирует закупить оргтехнику для Генпрокуратуры Украины

Совет Европы намерен закупить IT-оборудование для управления по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины. В связи с этим объявлен тендер среди организаций — с его условиями ознакомился RT.

«В рамках настоящего тендера предполагается выбрать исполнителя (исполнителей) для закупки офисного IT-оборудования для управления по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины с целью расширения его оперативных возможностей по документированию и расследованию грубых нарушений прав человека», — говорится в документе.

Подрядчикам предстоит передать украинскому ведомству среди прочего ноутбуки, видеокамеры и карты памяти.

В описании тендера подчёркивается, что Совет Европы не несёт ответственности за возможное наступление смерти, получение травм или ущерб, который может понести исполнитель при выполнении контракта.

СЕ с января 2021 года реализует на Украине вторую фазу проекта «Система уголовного правосудия, соответствующая стандартам в области прав человека». Как следует из документа, инициатива предполагает внедрение европейских норм в работу судебных структур и проведение реформ.

При этом с начала спецоперации России на Украине СЕ занялся также поддержкой украинской Генпрокуратуры. В частности, речь идёт о «помощи в расследовании нарушений прав человека» в условиях конфликта. На весь проект выделено примерно €1,3 млн.

В августе СЕ сообщал о намерении обеспечить украинские суды новыми компьютерами на сумму €150 тыс. В европейской организации отмечали, что судебным органам необходимо оборудование, потому что здания, в которых они располагаются, якобы были повреждены в ходе СВО.