военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СЕ намерен закупить новые компьютеры для украинских судов

Короткая ссылка
Юлия Гуреева, Ангелина Шурпина
Совет Европы планирует приобрести IT-оборудование для судебных структур на Украине. Как утверждается в описании тендера, с которым ознакомился RT, военные действия в стране привели к повреждению или разрушению некоторых помещений и теперь судебным органам требуется новая техника для работы.
СЕ намерен закупить новые компьютеры для украинских судов
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

В Совете Европы уточнили, что некоторые здания украинских судов якобы были повреждены в результате российской спецоперации и теперь в них не хватает необходимого компьютерного оборудования.

В связи с этим СЕ намерен передать украинской стороне компьютеры, мониторы и принтеры в рамках проекта «Поддержка судебных институтов и процессов в целях расширения доступа к правосудию на Украине». Общий бюджет закупки составит €150 тыс. 

«Совет Европы ищет для поддержки реализации проекта одного поставщика, обладающего определёнными экспертными компетенциями в сфере IT-услуг, для предоставления IT-оборудования и лицензий, их доставки принимающей стороне проекта на Украине», — говорится в документе. 

Европейские специалисты убеждены, что спецоперация «привела к беспрецедентному ухудшению ситуации в отношении защиты прав человека на Украине».

Государственная судебная администрация Украины обратилась в Совет Европы с просьбой оказать ей помощь в том, что касается предоставления компьютерного оборудования «для обеспечения надлежащего функционирования органов судебной власти» в условиях конфликта, поясняется в описании тендера. 

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что в рамках спецоперации удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины. Здания судов к таковым не относятся. 

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал повод для обращения в СЕ надуманным. 

«Данные о разрушенных зданиях судов требуют углублённой проверки. Как я понимаю, заключение сделано на основе сообщений украинской стороны. Складывается впечатление, что это просто предлог, чтобы получить деньги. В Евросоюзе предоставление материальной помощи вызывает уже отторжение, поэтому СЕ и Киев занимаются тем, что сочиняют разного рода предлоги, такие благовидные, как им кажется, под которые трудно не выделить финансирование», — сказал политолог. 

По словам Оленченко, европейские эксперты уже обращали внимание на то, что украинская сторона не приводит полной отчётности о предоставляемой ей помощи. 

Ранее СЕ объявил о намерении передать технику Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить