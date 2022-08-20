СЕ намерен закупить новые компьютеры для украинских судов

Совет Европы планирует приобрести IT-оборудование для судебных структур на Украине. Как утверждается в описании тендера, с которым ознакомился RT, военные действия в стране привели к повреждению или разрушению некоторых помещений и теперь судебным органам требуется новая техника для работы.

В Совете Европы уточнили, что некоторые здания украинских судов якобы были повреждены в результате российской спецоперации и теперь в них не хватает необходимого компьютерного оборудования.

В связи с этим СЕ намерен передать украинской стороне компьютеры, мониторы и принтеры в рамках проекта «Поддержка судебных институтов и процессов в целях расширения доступа к правосудию на Украине». Общий бюджет закупки составит €150 тыс.

«Совет Европы ищет для поддержки реализации проекта одного поставщика, обладающего определёнными экспертными компетенциями в сфере IT-услуг, для предоставления IT-оборудования и лицензий, их доставки принимающей стороне проекта на Украине», — говорится в документе.

Европейские специалисты убеждены, что спецоперация «привела к беспрецедентному ухудшению ситуации в отношении защиты прав человека на Украине».

Государственная судебная администрация Украины обратилась в Совет Европы с просьбой оказать ей помощь в том, что касается предоставления компьютерного оборудования «для обеспечения надлежащего функционирования органов судебной власти» в условиях конфликта, поясняется в описании тендера.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что в рамках спецоперации удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины. Здания судов к таковым не относятся.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал повод для обращения в СЕ надуманным.

«Данные о разрушенных зданиях судов требуют углублённой проверки. Как я понимаю, заключение сделано на основе сообщений украинской стороны. Складывается впечатление, что это просто предлог, чтобы получить деньги. В Евросоюзе предоставление материальной помощи вызывает уже отторжение, поэтому СЕ и Киев занимаются тем, что сочиняют разного рода предлоги, такие благовидные, как им кажется, под которые трудно не выделить финансирование», — сказал политолог.

По словам Оленченко, европейские эксперты уже обращали внимание на то, что украинская сторона не приводит полной отчётности о предоставляемой ей помощи.

Ранее СЕ объявил о намерении передать технику Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.