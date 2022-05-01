Лавров: все прекрасно знают, что ВС России атакуют военные объекты ВСУ

Россия постоянно предупреждает о том, что российская армия наносит удары по военным объектам Украины, об этом известно и тем, кто посещает Киев, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ракетные удары по целям в Киеве.

Итальянский журналист телекомпании Mediaset задал министру вопрос, как он может прокомментировать ракетные удары по военным объектам в Киеве, когда там находился Генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Мы постоянно предупреждали. Президент Владимир Путин, объявляя о начале специальной военной операции сказал, что её целями будет военная инфраструктура, которая находится на Украине и используется для подавления мирного населения на востоке страны и создания угроз безопасности Российской Федерации. Они прекрасно знают, что мы атакуем военные объекты, чтобы лишить украинских радикалов и киевский режим возможности получать подкрепление в виде вооружений и боеприпасов», — рассказал Лавров.

29 апреля Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве.