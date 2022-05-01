Лавров: все прекрасно знают, что ВС России атакуют военные объекты ВСУ
- РИА Новости
Итальянский журналист телекомпании Mediaset задал министру вопрос, как он может прокомментировать ракетные удары по военным объектам в Киеве, когда там находился Генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Мы постоянно предупреждали. Президент Владимир Путин, объявляя о начале специальной военной операции сказал, что её целями будет военная инфраструктура, которая находится на Украине и используется для подавления мирного населения на востоке страны и создания угроз безопасности Российской Федерации. Они прекрасно знают, что мы атакуем военные объекты, чтобы лишить украинских радикалов и киевский режим возможности получать подкрепление в виде вооружений и боеприпасов», — рассказал Лавров.
29 апреля Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве.