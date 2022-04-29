МО: ВКС России уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве

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ВКС России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
МО: ВКС России уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве
  • РИА Новости

«Уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в городе Киев», — заявил Конашенков.

Уточняется, что корпуса были поражены высокоточным оружием большой дальности.

Также российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования поразили десять военных объектов Украины.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное на Украине. 

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков и расчётов артиллерийских орудий.

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