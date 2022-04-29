МО: ВКС России уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве
- РИА Новости
«Уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в городе Киев», — заявил Конашенков.
Уточняется, что корпуса были поражены высокоточным оружием большой дальности.
Также российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования поразили десять военных объектов Украины.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное на Украине.
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков и расчётов артиллерийских орудий.