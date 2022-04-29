Минобороны: российские военные «Калибрами» уничтожили три тяговые электроподстанции

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Российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: российские военные «Калибрами» уничтожили три тяговые электроподстанции
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное», — заявил Конашенков.

Всего за ночь артиллерийские подразделения выполнили 975 огневых задач.

В частности, были поражены 69 опорных пунктов, 21 пункт управления, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве. 

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новое видео пуска «Калибров» по военным объектам Вооружённых сил Украины.

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