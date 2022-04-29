Минобороны: российские военные «Калибрами» уничтожили три тяговые электроподстанции
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное», — заявил Конашенков.
Всего за ночь артиллерийские подразделения выполнили 975 огневых задач.
В частности, были поражены 69 опорных пунктов, 21 пункт управления, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии.
Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве.
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новое видео пуска «Калибров» по военным объектам Вооружённых сил Украины.