Минобороны: российские военные «Калибрами» уничтожили три тяговые электроподстанции

Российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное», — заявил Конашенков. Всего за ночь артиллерийские подразделения выполнили 975 огневых задач. В частности, были поражены 69 опорных пунктов, 21 пункт управления, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало новое видео пуска «Калибров» по военным объектам Вооружённых сил Украины.