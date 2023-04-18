Совет Европы профинансирует «усиление» работы офиса омбудсмена Украины

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Виктория Пенькова, Анастасия Белоусова
В Совете Европы (СЕ) анонсировали намерение найти консультантов, которые помогут Украине «усилить» потенциал офиса омбудсмена. На работу будущих подрядчиков организация планирует выделить до €55 тыс. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.
Совет Европы профинансирует «усиление» работы офиса омбудсмена Украины
  • РИА Новости

Как уточняется в документе, сегодня СЕ реализует на Украине проект, направленный на внедрение в стране европейских стандартов в области прав человека. Инициатива среди прочего подразумевает оказание содействия офису местного омбудсмена.

В рамках проведения этого проекта Совет Европы ищет специалистов, которые могли бы оказать консультационные услуги украинской стороне по отражённой в тендере проблематике. В частности, речь идёт о необходимости приведения нормативно-правовой базы деятельности офиса омбудсмена, его структуры и процедур «в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека и лучшими практиками».

Кроме того, от консультантов ожидают содействия в вопросах внедрения евростандартов в деятельность украинских учреждений социальной и психиатрической помощи, а также создания механизма реабилитации для жертв жестокого обращения, пыток и прочего.

Так, от экспертов требуется предоставление оценок действующих правовых документов, разработка методологии, касающейся деятельности офиса омбудсмена, проведение встреч, дискуссий на заданные темы и другое.

Общее число подрядчиков не должно превышать 55, а бюджет, выделяемый на их работу, — €55 тыс.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, комментируя в беседе с RT новую инициативу Совета Европы, назвал украинского омбудсмена по правам человека пропагандистом, «который закрывает глаза с одобрения западного сообщества на военные преступления, которые происходят в стране».

«Вторая его функция — создание фейковых новостей о том, что делает Россия на подконтрольных ей территориях. В этом смысле работа направлена на создание ложной картинки, в которой Украина не нарушает права, а якобы их защищает, а русские и все, кто связан с Россией, пытаются их «подавлять». Поэтому в данном случае это не более чем использование этих механизмов для накачки информационного пространства антироссийскими фейками и безуспешная попытка как-то обелить те преступления, которые совершает Владимир Зеленский на Украине», — резюмировал Данюк.

Ранее стало известно о намерении Совета Европы найти консультантов для работы по направлениям, связанным с созданием благоприятной среды для «развития гражданского общества» на Украине.

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