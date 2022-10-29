Совет Европы профинансирует «повышение эффективности» работы офиса омбудсмена Украины

В Совете Европы (СЕ) заявили о намерении выделить средства на содействие «повышению эффективности» работы аппарата украинского омбудсмена. Как уточняется в описании тендера, с которым ознакомился RT, речь идёт в том числе о разработке новой «коммуникационной стратегии» и «укреплении взаимодействия» офиса с населением.

Как объяснили в Совете Европы, в настоящее время на Украине реализуют проект, который предполагает «поддержку» стране в вопросе внедрения европейских стандартов в области прав человека.

Одна из его целей — «повышение эффективности» работы уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека (омбудсмена).

Так, в СЕ уточнили, что для достижения этой цели, а также для построения эффективной коммуникации и укрепления взаимодействия аппарата омбудсмена с населением и прочими акторами, «необходимо разработать коммуникационную стратегию и обновить фирменную символику аппарата как в цифровом, так и в офлайн-формате».

Сделать это стоит в том числе для того, чтобы население Украины было лучше осведомлено о существующих в стране средствах защиты прав человека, говорится в документе.

«Данная стратегия послужит основой для проведения аппаратом омбудсмена дальнейших коммуникационных кампаний. В связи с этим проекту необходим поставщик услуг по разработке коммуникационной стратегии и фирменной символики аппарата омбудсмена», — уточнили в СЕ.

Сумма, которую Совет Европы готов выделить на реализацию инициативы, не должна превышать €55 тыс.

Опрошенные RT эксперты усомнились в том, что новая инициатива Совета Европы будет эффективна. Так, политолог Александр Дудчак предположил, что в рассматриваемой ситуации о реальной помощи Киеву со стороны иностранных институтов речи не идёт.

«А сумма, строго говоря, мизерная. Большая её часть пройдёт, как обычно, мимо украинских деятелей, ничего не изменится», — добавил он.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT выразил схожее мнение, допустив, что выделенные СЕ средства пойдут на достижение определённых, в том числе пропагандистских целей.

«Я думаю, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека просто «подкармливают». Это делается для того, чтобы он выдавал нужные для западных медиа материалы, содержащие фейки о России», — добавил он.

Напомним, до недавнего времени уполномоченным Верховной рады по правам человека была Людмила Денисова. В мае Рада проголосовала за увольнение Денисовой с этого поста.

Впоследствии экс-омбудсмен попала в базу украинского сайта «Миротворец» за «распространение слухов об изнасилованиях женщин и детей», которые она не смогла подтвердить, чем «дискредитировала украинские власти в глазах мировой общественности».

Новым омбусменом стал Дмитрий Лубинец.