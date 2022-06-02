Лебедев высказался об увольнении украинского омбудсмена Денисовой

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал решение Верховной рады Украины уволить Людмилу Денисову с поста уполномоченного по правам человека.

«Меня бесит то, что не делают то, что давно пора было сделать. Киевская Рада уволила Людмилу Денисову, омбудсмена, которая постила фейки, ничего не делала, сидела за границей», — отметил он.

По его словам, вместо того чтобы заниматься своими обязанностями, она постила в соцсетях лживую информацию «про то, что 100500 младенцев были изнасилованы на глазах родителей российскими солдатами».

«При этом так за всё время никаких доказательств предоставить не смогла. Зато напугала огромное количество народу», — добавил он, отметив, что этим она также рассорила огромное количество людей.

Как отметил Лебедев, Денисова ответственна за большое число порушенных семей и связей.

Также он добавил, что недоволен тем, что затянулся выход России из болонской системы образования.

Ранее Верховная рада проголосовала за увольнение Денисовой с поста омбудсмена. Она заявила о намерении обжаловать в суде своё увольнение.