Верховная рада проголосовала за увольнение Денисовой с поста омбудсмена
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского депутата Ярослава Железняка.
«Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову», — заявил он.
По словам Железняка, за увольнение проголосовали 234 депутата.
При этом назначение нового омбудсмена в Раде не проводили.
Ранее сообщалось, что депутаты Рады собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Денисовой.