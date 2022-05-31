Верховная рада проголосовала за увольнение Денисовой с поста омбудсмена

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Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с поста уполномоченного по правам человека.
Верховная рада проголосовала за увольнение Денисовой с поста омбудсмена
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского депутата Ярослава Железняка.

«Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову», — заявил он.

По словам Железняка, за увольнение проголосовали 234 депутата.

При этом назначение нового омбудсмена в Раде не проводили.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Денисовой.

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