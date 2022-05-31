Депутаты Рады собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Денисовой

Короткая ссылка
Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.
Депутаты Рады собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Денисовой
  • РИА Новости

«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», — написала советник правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук в Telegram.

Ранее Денисова сообщила в своём Facebook*, что по поручению офиса президента Украины идёт сбор подписей народных депутатов о выражении недоверия и увольнении на заседании Верховной рады 31 мая в соответствии со ст. 12 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» с изменениями от 12 мая 2022 года.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что киевские власти не волнует положение своих военнопленных.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить