Депутаты Рады собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Денисовой

Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», — написала советник правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук в Telegram.

Ранее Денисова сообщила в своём Facebook*, что по поручению офиса президента Украины идёт сбор подписей народных депутатов о выражении недоверия и увольнении на заседании Верховной рады 31 мая в соответствии со ст. 12 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» с изменениями от 12 мая 2022 года.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что киевские власти не волнует положение своих военнопленных.

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