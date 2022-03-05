Народная милиция ЛНР: Киев не заботится о своих военнопленных

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что киевские власти не заботит положение своих военнопленных.

«Им ничто не угрожает. Мы им даём связаться с родственниками, сказать, что с ними всё хорошо. На что хочу обратить внимание: со стороны Киева не было никаких попыток выйти на нашего омбудсмена по правам человека. Они вообще не заботятся о своих военнослужащих, и поэтому мы уже предпринимаем всяческие попытки как-то связаться с родственниками. Для этого была создана специальная горячая линия», — сказал Марочко.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной.

По её словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова отказала в посещении российских военнопленных.