Москалькова: украинский омбудсмен отказала в возможности посетить российских военнопленных

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Омбудсмен на Украине Людмила Денисова отказала в возможности посетить российских военнопленных. Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову. — RT) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории России. Однако на следующий день с её стороны был размещён пост в Facebook, что договорённости быть не может», — заявила она.

Ответ Денисовой был составлен «в традиционных оскорбительных формах», отметила Москалькова.

Ранее Москалькова рассказала, что обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой оказать помощь российским военнопленным на Украине.

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