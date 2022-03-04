Москалькова обратилась в МККК с просьбой помочь российским военнопленным на Украине

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой оказать помощь российским военнопленным на Украине.

«По этому поводу (оказанию помощи военнопленным. — RT) я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы», — заявила Москалькова.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские нацисты, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

Как заявил президент России Владимир Путин, в ходе военной операции российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.

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