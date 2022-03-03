Путин: российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои

В ходе военной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей в Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела.

«Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей», — добавил президент.

Военнослужащие и ополченцы Донбасса проявляют «действительно массовый героизм», констатировал Путин.