Путин: российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои
- РИА Новости
«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей в Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела.
«Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей», — добавил президент.
Военнослужащие и ополченцы Донбасса проявляют «действительно массовый героизм», констатировал Путин.