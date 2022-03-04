Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной.

«Я обратилась в центральный Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту, дислоцированному на территории Украины, о посещении пленных и готова участвовать в любом виде, в любом формате в обмене пленных», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Москалькова заявила, что обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой оказать помощь российским военнопленным на Украине.

По её словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова отказала в возможности посетить российских военнопленных.