Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной.
Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной
  • © Пресс-служба Татьяны Москальковой

«Я обратилась в центральный Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту, дислоцированному на территории Украины, о посещении пленных и готова участвовать в любом виде, в любом формате в обмене пленных», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Москалькова заявила, что обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой оказать помощь российским военнопленным на Украине.

По её словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова отказала в возможности посетить российских военнопленных.

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