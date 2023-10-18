USAID ищет советника по инфраструктуре и строительству на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию советника по инфраструктуре на Украине с зарплатой до $130 тыс. в год. Соискатель будет выступать в роли ведущего технического консультанта по вопросам восстановления дорог и водоснабжения на Украине. С основными обязанностями будущего сотрудника ознакомился RT.

«Соискатель будет возглавлять группу специалистов в сфере инфраструктуры, не связанной с энергетикой, и выступать в качестве ведущего технического консультанта миссии (USAID. — RT) по таким вопросам, как горизонтальная инфраструктура (в том числе проекты, связанные с железными и автомобильными дорогами), вертикальные конструкции и инфраструктура ВСГ (водоснабжение, санитария и гигиена)», — отмечается в описании вакансии.

Специалист должен уметь «находить баланс» между выполнением задач на местах и «запросами вашингтонских бюро». Его непосредственным руководителем будет глава Управления критической инфраструктуры региональной миссии USAID на Украине и в Белоруссии или его представитель.

Сотрудники американского ведомства отмечают, что перед USAID на Украине стоит «множество серьёзных задач» по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате вооружённого конфликта с Россией. Договор с будущим работником планируют заключить на год, с возможностью продления ещё на один год.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что проекты по восстановлению инфраструктуры выгодны Вашингтону как с идеологической, так и с финансовой стороны.

«Задача США — создать разветвлённую сеть своих аналитических центров, различных неправительственных организаций, которые бы работали с украинским обществом, лоббировали бы проект Украины и анти-России. Понятно, что Запад потратил на Украину колоссальную сумму. Поэтому теперь будут выкачивать из неё всё больше ресурсов, им же нужно отыграть деньги обратно», — заключил эксперт.

Ранее Агентство США по международному развитию планировало нанять советника по коммуникациям для повышения осведомлённости о «помощи» США на Украине и в Белоруссии.