USAID: у США не осталось средств для продолжения бюджетной поддержки Украины
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Об этом сообщила помощник главы Агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.
«В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось», — цитирует её РИА Новости.
Макки уточнила, что без дальнейших ассигнований Киеву придётся задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим.
Это, в свою очередь, может привести к гиперинфляции и нанести ущерб усилиям в военной сфере, добавила она.
Ранее главы ряда американских ведомств призвали конгресс Соединённых Штатов одобрить бюджетную помощь Украине на сумму в размере $11,8 млрд.