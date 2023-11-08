USAID: у США не осталось средств для продолжения бюджетной поддержки Украины

У Соединённых Штатов не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины.

Об этом сообщила помощник главы Агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

«В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось», — цитирует её РИА Новости.

Макки уточнила, что без дальнейших ассигнований Киеву придётся задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим.

Это, в свою очередь, может привести к гиперинфляции и нанести ущерб усилиям в военной сфере, добавила она.

Ранее главы ряда американских ведомств призвали конгресс Соединённых Штатов одобрить бюджетную помощь Украине на сумму в размере $11,8 млрд.