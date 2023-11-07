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Пентагон, Минфин и Блинкен призвали конгресс США выделить деньги Украине

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Главы ряда американских ведомств призвали конгресс Соединённых Штатов одобрить бюджетную помощь Украине на сумму в размере $11,8 млрд.
Пентагон, Минфин и Блинкен призвали конгресс США выделить деньги Украине
  • AP

Об этом говорится на сайте американского Министерства финансов.

«Глава Минфина Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и руководитель USAID Саманта Пауэр отравили письмо в конгресс, призывая ускорить поддержку запроса администрации о предоставлении $11,8 млрд для прямой бюджетной поддержки Украины», — говорится в релизе.

По мнению авторов письма, Украина нуждается в прямой бюджетной поддержке, чтобы украинские экономика и правительство продолжили своё функционирование.

Ранее в Госдепе США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $150 млн.

В него войдут ракеты AIM-9M для ПВО, комплексы Stinger и Javelin и прочие вооружения.

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