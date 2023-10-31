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США планируют оказать «поддержку» энергетическому сектору Украины

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Агентство США по международному развитию (USAID) готовит новый проект по «поддержке» украинского энергетического сектора. Как сообщается в предварительной заявке, с которой ознакомился RT, ведомство заключит контракт с подрядчиком для оказания Киеву технической помощи.
США планируют оказать «поддержку» энергетическому сектору Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Главная цель данного контракта — оказать правительству Украины помощь в закупках, а также стратегическую и техническую поддержку, направленную на укрепление устойчивости, надёжности, доступности и безопасности секторов электроэнергии, природного газа и централизованного теплоснабжения», — говорится в документе.

В USAID подчеркнули, что инициатива подразумевает также устранение вызовов, обусловленных ситуацией на Украине.

Контракт разработают в соответствии со стандартам ЕС. Он будет включать в себя меры, способствующие интеграции рынков с конкурентоспособными энергетическими рынками Европы, добавили в агентстве США.

Как пояснили в USAID, в результате проекта Украина должна быть способна удовлетворять спрос и обеспечивать энергией своих потребителей.

При этом предполагается, что инициатива поможет привлечь в энергетическую сферу инвестиции на сумму не менее $1 млрд из частного сектора «для производства и поставки энергии украинским потребителям».

По мнению политолога Александра Дудчака, американский проект направлен вовсе не на заботу об украинском населении, а представляет собой инвентаризацию энергетического сектора Украины.

«USAID, как известно, гражданское лицо ЦРУ. Эта организация суёт свой нос везде: от культуры до науки и техники. В любой сфере присутствует USAID, где речь идёт об интересах США, и в данном случае энергетика — та сфера, которая не может не приносить доход. Как бы сложно ни было, население пытается платить за тепло и возможность готовить еду на электроплите или газе. Так что сейчас просто начинается процесс окончательного передела Украины, причём не только в энергетической сфере. Страну успешно «потребляют» как питательную субстанцию те, кто занимается режиссированием происходящего до и после госпереворота», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее в USAID объявили о поиске специалиста, которому предстоит выполнять обязанности ведущего технического консультанта по вопросам восстановления дорог и водоснабжения на Украине.

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