США профинансируют работу советника по политическим и выборным процессам на Украине

Как следует из данных портала раскрытия правительственных госзакупок США, Агентство по международному развитию USAID профинансирует работу политического и электорального советника на Украине. Компания PM Consulting Group LLC, получившая финансирование, также известна под названием Vistant и специализируется на проведении стратегических кампаний в интересах американского правительства.

Как указано в контракте, с которым ознакомился RT, USAID выделит более $720 тыс. компании PM Consulting Group LLC для найма «советника» в отдел по вопросам демократии и государственного управления АМР США.

PM Consulting Group LLC, переименованная теперь в Vistant, состоит в списке крупнейших подрядчиков правительства США в сфере политического консалтинга, стратегических коммуникаций, работы с медиа и кибер-безопасности. Так, к примеру, в 2021 году компания получила от федерального правительства контракты на сумму почти в $44,5 млн, в 2022 году — $47,9 млн, а в текущем году — почти на $26,3 млн. Среди основных доноров компании, помимо USAID, можно указать также Госдепартамент, Минобороны, Министерства внутренней безопасности и внутренних дел США.

Сотрудники Vistant в своих профилях в социальной сети LinkedIn также прямо указывают на ведущуюся в интересах Украины политико-консультативную работу.

Так, в частности, директор центра кризисного реагирования по Украине компании Vistant Майкл Кьюпер пишет о том, что в его обязанности входит «обеспечение прямой связи между компаниями, которые работают с Vistant, правительством и НПО, чтобы увеличить объём помощи Украине, вместе с тем сокращая масштабы коррупции и снижая неэффективность».

Напомним, в условиях продления на Украине военного положения до 15 ноября 2023 года парламентские выборы, запланированные на 29 октября, не состоятся.

В следующем году в стране также должны состояться президентские выборы — однако их судьба в условиях военного положения и всеобщей мобилизации пока не определена.