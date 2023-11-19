Прибывающие на Украину наёмники всё чаще покидают страну на фоне ожесточённых боёв, заявил военнослужащий ВСУ в материале CNN. По его словам, многие иностранные наёмники не понимают, на что подписываются, зачастую рассчитывая на «хорошую строчку для резюме». Как отметили эксперты в беседе с RT, приехавшие воевать за киевский режим иностранцы могли рассчитывать на деньги и перспективу победы, однако им пришлось столкнуться на поле боя с картиной, сильно отличающейся от их ожиданий.

«Никак не вдохновляет»

Офицер украинской армии Дмитрий Костюк в публикации CNN заявил, что многие прибывающие на Украину иностранные наёмники покидают страну после того, как оказываются в эпицентре боевых действий.

Военнослужащий ВСУ рассказал, что в его взводе насчитывалось 12 иностранных наёмников. По его словам, некоторых из них привлекла «романтика войны», для других это была профессиональная деятельность.

«Сейчас на Украину приезжает много людей такого рода, поскольку это хорошая строчка для их резюме. Как правило, они не понимают, на что подписываются», — сказал Костюк.

Он отметил, что многие иностранцы представляют себе боевые действия на Украине «как перестрелку», не осознавая, как активно используется артиллерия и что при этом «можно вообще не увидеть врага».

«В отличие от украинцев, они легко могут расторгнуть контракт. Со мной так было. Почти половина людей посмотрели на всё это и сказали: «Нет, это слишком. Это не та война, на которую мы подписывались», — сказал украинский военный.

Комментируя эти высказывания, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что многие иностранцы могли ехать на Украину «пострелять неразумных русских», однако столкнулись с совсем другой реальностью.

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«Оказалось, что всё наоборот. «Неразумные русские» их стреляют. Им не понравилось это. Тем более когда трупы увозят на родину, никакие деньги, которые им выплачивают (а иногда и не выплачивают) на Украине, не компенсируют ни ранений, ни смертей», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, важным фактором заинтересованности наёмников в работе также является реальное положение дел на передовой.

«Хорошо быть наёмником в армии, которая одерживает победу, но если армия проигрывает, то что в этой армии делать? Это никак не вдохновляет на продолжение участия», — отметил Литовкин.

Военный эксперт Михаил Тимошенко подчеркнул, что характер боёв изменился: если раньше ВСУ наступали, то теперь их «выбивают».

«Кому это нужно, чтобы тебя убили, вместо того чтобы потратить заработанные деньги? Человек быстро привыкает к хорошему. Получится, что приехали они заработать, но деньги им не понадобятся, потому что у савана карманов нет», — сказал эксперт в беседе с RT.

Уничтожение иностранных наёмников в ходе СВО

Минобороны России систематически сообщает об уничтожении наёмников киевского режима. В частности, в сводке о ходе спецоперации за период с 4 по 10 ноября сообщалось, что ВС РФ поразили групповыми ударами высокоточным оружием ряд объектов ВСУ, среди которых пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.

Наряду с этим Минобороны РФ опубликовало кадры допроса взятого в плен члена «Иностранного легиона» ВСУ. Он рассказал о наёмниках в рядах украинских войск, отметив, что среди них много преступников из разных стран мира.

По словам военнопленного, наёмники не испытывают жалости к мирному населению. Среди них также широко распространено употребление наркотиков.

Кроме того, в сюжете военного корреспондента RT Игоря Жданова российские военнослужащие рассказали о присутствии наёмников в зоне СВО. По словам представителей ВС РФ, иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.

«Ни американские наёмники, ни неамериканские, ни любые другие наёмники участия непосредственно в контрнаступе не принимали. Они не ходили впереди боевых порядков», — подчеркнул российский боец.

Бойцы рассказали военкору RT, что иностранные наёмники покинули зону проведения СВО.