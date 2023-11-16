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СК: более 520 наёмников из 44 стран стали фигурантами возбуждённых уголовных дел

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В Следственном комитете России заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
СК: более 520 наёмников из 44 стран стали фигурантами возбуждённых уголовных дел
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за наёмничество заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран.

Ранее военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.

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