Приток наёмников во «второй иностранный легион» украинской армии стал меньше, рассказал пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе.

«Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идёт», — цитирует РИА Новости Чубетидзе.

Он отметил, что не знает причины, но наёмников в легионе стало меньше.

В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.