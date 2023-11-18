Пленный: поток наёмников во второй иностранный легион ВСУ уменьшился
«Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идёт», — цитирует РИА Новости Чубетидзе.
Он отметил, что не знает причины, но наёмников в легионе стало меньше.
В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.