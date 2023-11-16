Два польских наёмника получили ранения в Донбассе
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Как сообщает портал Onet со ссылкой на одного из раненых, был интенсивный огонь.
«Там начался ад. С расстояния 600 метров в нас стреляли два пулемёта, работали БМП и беспилотники», — сказал он.
В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.