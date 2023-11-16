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Два польских наёмника получили ранения в Донбассе

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Двое наёмников из Польши получили ранения в районе Первомайска, ещё один английский наёмник погиб.
Два польских наёмника получили ранения в Донбассе
  • AP
  • © Libkos

Как сообщает портал Onet со ссылкой на одного из раненых, был интенсивный огонь.

«Там начался ад. С расстояния 600 метров в нас стреляли два пулемёта, работали БМП и беспилотники», — сказал он.

В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.

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