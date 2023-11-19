Многие прибывающие на Украину иностранные наёмники покидают страну после того, как видят ожесточённые бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.

«Многие из них приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются», — заявил Костюк.

По его словам, многие наёмники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота.

Он отметил, что почти половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боёв.

В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.