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CNN: иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв

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Многие прибывающие на Украину иностранные наёмники покидают страну после того, как видят ожесточённые бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.
CNN: иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв
  • AP
  • © Alex Babenko

«Многие из них приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются», — заявил Костюк.

По его словам, многие наёмники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота.

Он отметил, что почти половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боёв.

В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.

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