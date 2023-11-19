CNN: иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв
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«Многие из них приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются», — заявил Костюк.
По его словам, многие наёмники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота.
Он отметил, что почти половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боёв.
В Следственном комитете России ранее заявили, что следователи ведут уголовное преследование в отношении 523 наёмников из 44 государств, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Военнослужащий Вооружённых сил России рассказал военному корреспонденту RT Ивану Жданову, что иностранные наёмники приезжали на Украину больше за пиаром, чем для участия в боевых действиях.