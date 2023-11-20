Шеф Пентагона Остин: армия Украины может продолжать вести бои зимой
- AP
Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал на пресс-конференции в Киеве.
По словам Остина, Украина обладает всеми средствами, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».
После визита Остина в Киев американские власти объявили, что поставят Украине военную помощь ещё на $100 млн. В неё войдёт в том числе одна система HIMARS.
По мнению главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, 2024 год станет решающим в украинском конфликте.