Шеф Пентагона Остин: армия Украины может продолжать вести бои зимой

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинская армия может продолжать вести боевые действий и зимой. Американский министр обороны подчеркнул, что Владимир Зеленский согласился с ним в том, что ВСУ должны сражаться и далее.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Остина, Украина обладает всеми средствами, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».

После визита Остина в Киев американские власти объявили, что поставят Украине военную помощь ещё на $100 млн. В неё войдёт в том числе одна система HIMARS.

По мнению главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, 2024 год станет решающим в украинском конфликте.