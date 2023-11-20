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Шеф Пентагона Остин: армия Украины может продолжать вести бои зимой

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Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинская армия может продолжать вести боевые действий и зимой. Американский министр обороны подчеркнул, что Владимир Зеленский согласился с ним в том, что ВСУ должны сражаться и далее.
Шеф Пентагона Остин: армия Украины может продолжать вести бои зимой
  • AP

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Остина, Украина обладает всеми средствами, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».

После визита Остина в Киев американские власти объявили, что поставят Украине военную помощь ещё на $100 млн. В неё войдёт в том числе одна система HIMARS.

По мнению главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, 2024 год станет решающим в украинском конфликте.

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