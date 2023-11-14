Ермак заявил, что 2024 год станет решающим в украинском конфликте

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак высказал мнение, что 2024 год станет решающим в украинском конфликте.

Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Приближается переломный момент... Следующий год будет решающим», — сказал Ермак.

Он также обратился к западным странам с призывом передать Вооружённым силам Украины дополнительные средства противовоздушной обороны до наступления зимы.

Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала выразил мнение, что сценарий замороженного конфликта на Украине становится всё более вероятным.