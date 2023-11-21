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Зеленский: операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года

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Владимир Зеленский утверждает, что так называемая операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года.
Зеленский: операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью таблоиду The Sun.

«Операция называется «Майдан-3». Она призвана сменить президента», — сказал он.

По словам Зеленского, детали этой операции постоянно меняются.

Ранее Зеленский выразил свои опасения по поводу того, что на Украине может готовиться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский приближает на Украине неизбежность нового «майдана» из страха потерять власть.

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