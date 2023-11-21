Зеленский: операция «Майдан-3» на Украине запланирована на конец 2023 года
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Об этом он сказал в интервью таблоиду The Sun.
«Операция называется «Майдан-3». Она призвана сменить президента», — сказал он.
По словам Зеленского, детали этой операции постоянно меняются.
Ранее Зеленский выразил свои опасения по поводу того, что на Украине может готовиться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский приближает на Украине неизбежность нового «майдана» из страха потерять власть.