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Володин: Зеленский приближает новый «майдан» из страха потерять власть

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский приближает на Украине неизбежность нового «майдана» из страха потерять власть.
Володин: Зеленский приближает новый «майдан» из страха потерять власть
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Kappeler

Об этом парламентарий написал в Telegram.

Как отметил Володин, за десять лет после проведения «майдана» Украина потеряла 53,7% населения, украинская экономика была полностью разрушена, а традиционные для украинцев ценности растоптаны.

Он напомнил, что Зеленский заявлял о страхе проведения на Украине нового «майдана», и из этого страха он цепляется за власть всеми силами.

«Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового «майдана», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».

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