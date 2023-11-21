Володин: Зеленский приближает новый «майдан» из страха потерять власть
- Gettyimages.ru
- © Michael Kappeler
Об этом парламентарий написал в Telegram.
Как отметил Володин, за десять лет после проведения «майдана» Украина потеряла 53,7% населения, украинская экономика была полностью разрушена, а традиционные для украинцев ценности растоптаны.
Он напомнил, что Зеленский заявлял о страхе проведения на Украине нового «майдана», и из этого страха он цепляется за власть всеми силами.
«Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового «майдана», — говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».