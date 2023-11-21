Володин: Зеленский приближает новый «майдан» из страха потерять власть

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский приближает на Украине неизбежность нового «майдана» из страха потерять власть.

Об этом парламентарий написал в Telegram.

Как отметил Володин, за десять лет после проведения «майдана» Украина потеряла 53,7% населения, украинская экономика была полностью разрушена, а традиционные для украинцев ценности растоптаны.

Он напомнил, что Зеленский заявлял о страхе проведения на Украине нового «майдана», и из этого страха он цепляется за власть всеми силами.

«Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового «майдана», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».