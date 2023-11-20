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МИД России: Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую страну

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В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».
МИД России: Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую страну
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», — говорится в заявлении министерства. 

В МИД добавили, что Украина после государственного переворота утратила самостоятельность и теперь находится на содержании западных стран, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своих соцсетях заявил, что только власти Великобритании и США могут в настоящий момент устроить новый «майдан» на Украине.

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