В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», — говорится в заявлении министерства.

В МИД добавили, что Украина после государственного переворота утратила самостоятельность и теперь находится на содержании западных стран, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своих соцсетях заявил, что только власти Великобритании и США могут в настоящий момент устроить новый «майдан» на Украине.