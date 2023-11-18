Азаров: только Британия и США могут сейчас устроить новый «майдан» на Украине
- РИА Новости
Как он отметил, организовать государственный переворот — дело достаточно сложное.
«Надо иметь подготовленных людей, большие финансовые ресурсы и так далее. Сделать это могут только американцы или англичане сейчас, вот в этой обстановке», — цитирует его ТАСС.
Азаров считает, что власти Великобритании и США решатся на такой сценарий в том случае, когда придут к выводу, что Зеленского надо заменить.
Ранее Зеленский выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.