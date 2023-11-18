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Азаров: только Британия и США могут сейчас устроить новый «майдан» на Украине

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Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своих соцсетях заявил, что только власти Великобритании и Соединённых Штатов могут в настоящий момент устроить новый «майдан» на Украине.
Азаров: только Британия и США могут сейчас устроить новый «майдан» на Украине
  • РИА Новости

Как он отметил, организовать государственный переворот — дело достаточно сложное.

«Надо иметь подготовленных людей, большие финансовые ресурсы и так далее. Сделать это могут только американцы или англичане сейчас, вот в этой обстановке», — цитирует его ТАСС.

Азаров считает, что власти Великобритании и США решатся на такой сценарий в том случае, когда придут к выводу, что Зеленского надо заменить.

Ранее Зеленский выразил опасения касательно того, что на Украине может разрабатываться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.

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