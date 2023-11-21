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Рогов назвал самоубийством отказ Зеленского от переговоров с Россией

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Москвой можно назвать изощрённой формой самоубийства.
Рогов назвал самоубийством отказ Зеленского от переговоров с Россией
  • Gettyimages.ru

Он выразил мнение, что на сегодняшний день глава киевского режима стал для Запада «примером неуправляемого хаоса», передаёт РИА Новости.

«Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчёты в противостоянии с Россией», — добавил Рогов.

По его словам, переговоры Москвы и Киева возможны только на условиях России путём выполнения задач спецоперации.

Ранее Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ.

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