Рогов назвал самоубийством отказ Зеленского от переговоров с Россией
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Он выразил мнение, что на сегодняшний день глава киевского режима стал для Запада «примером неуправляемого хаоса», передаёт РИА Новости.
«Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчёты в противостоянии с Россией», — добавил Рогов.
По его словам, переговоры Москвы и Киева возможны только на условиях России путём выполнения задач спецоперации.
Ранее Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ.