Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Москвой можно назвать изощрённой формой самоубийства.

Он выразил мнение, что на сегодняшний день глава киевского режима стал для Запада «примером неуправляемого хаоса», передаёт РИА Новости.

«Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчёты в противостоянии с Россией», — добавил Рогов.

По его словам, переговоры Москвы и Киева возможны только на условиях России путём выполнения задач спецоперации.

Ранее Зеленский отверг идею переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ.